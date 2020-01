Elezioni regionali, Marchi (Pdf): "Proponiamo il “pacchetto famiglia”"

"Bonaccini dice che il centrodestra non ha proposte? E quali sarebbero le sue per la famiglia, le solite mancette?". Patrizia Marchi, candidata forlivese per la lista "Il Popolo della Famiglia-Cambiamo! Insieme per l'Emilia Romagna" a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione, condivide le dichiarazioni di Mirko De Carli, coordinatore nazionale alta Italia del Popolo della Famiglia.

"È davvero sorprendente sentire il governatore dell’Emilia-Romagna preoccuparsi di sostenere che gli asili nidi gratuiti e l’esenzione dal ticket della prima visita dal secondo figlio in poi sia realizzare una vera e propria politica per la famiglia - afferma Marchi -. Noi siamo alternativi e proponiamo il “pacchetto famiglia”: sostegno alla natalità, fattore famiglia fiscale, libertà di scelta dei genitori senza nessuna interferenza regionale, azzeramento Irap per le imprese a conduzione familiare e riapertura dei punti nascita chiusi in questi anni".

"Anche a Forlì ci batteremo per favorire la realizzare di veri e propri “sportelli famiglia” dove poter ascoltare i bisogni delle persone e portare alla loro piena fruibilità i servizi e incentivi del “pacchetto famiglia” - continua Marchi -. Serve una forte campagna di ascolto che stiamo mettendo in campo in questi ultimi venti giorni di campagna elettorale".