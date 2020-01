Elezioni regionali, Morrone: "Inopportuna la visita di Bonaccini all'Ipsia di Galeata"

“Stefano Bonaccini sta perdendo la bussola. Il 6 gennaio ha tuonato contro Matteo Salvini colpevole di essere venuto in visita in Romagna. Per Bonaccini, infatti, Salvini dovrebbe chiedere il permesso per entrare in questa regione dove, secondo il presidente uscente, è solo un ‘ospite’. Evidentemente Bonaccini considera di sua proprietà la ‘gente’ e la ‘terra’ emiliane e romagnole. In parole povere, l’Emilia-Romagna è feudo ‘rosso’ e deve rimanere tale". Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Nord, attacca il governatore uscente e candidato al bis in Regione alle prossime elezioni regionali.

"Per questo lo disturbano assai il successo indiscutibile e l’entusiasmo che riscuote il leader della Lega - attacca Morrone -. Curioso poi che Bonaccini punti a impedire l’ingresso in regione a Salvini senza un regolare permesso, quando farebbe entrare in Italia milioni di immigrati irregolari, come predica la più bieca politica immigratoria del Pd. Contraddizioni che la dicono lunga sulla coerenza del candidato governatore del Pd, che crede di poter fare quello che vuole senza riguardi per le regole della buona politica. Apprendiamo, infatti, che Bonaccini visiterà mercoledì la sede dell’Ipsia di Galeata. Un istituto professionale da cui dovrebbe essere esclusa, come da qualsiasi scuola, la campagna elettorale, soprattutto se senza contraddittorio".

"Ci chiediamo di chi sia l’iniziativa dell’invito e se la campagna elettorale di Bonaccini in un istituto scolastico sia stata concordata con la dirigenza e con le famiglie degli studenti - conclude Morrone -. Da qui, tuttavia, non possiamo che evidenziare la supponenza del Pd e del suo candidato presidente. Bonaccini, infatti, crede che tutto gli sia permesso e non ne teme le conseguenze. Lo abbiamo visto lanciare accuse senza fondamento, minacciare di denunce e querele chi lo critica e perfino proibire l’ingresso in Emilia-Romagna a un italiano doc come Salvini, fino a portare la campagna elettorale nelle scuole. E mancano ancora tre settimane al voto".

Prendono la parola anche i candidati Massimiliano Pompignoli ed Andrea Cintorino: "La paura di perdere e fare una figuraccia si fa sentire anche tra le fila della sinistra forlivese. I tre aspiranti consiglieri del partito democratico, infatti, rievocano l’arrivo del candidato presidente Stefano Bonaccini con slogan del tutto fuorvianti, che nulla hanno a che vedere con la natura intrinseca del loro leader. Perché dire che quella di Bonaccini sarà ‘un’altra giornata tra la gente’ è talmente ridicolo e fuori tempo massimo, che sembra uno scherzo. Soprattutto se si considera che il Bonaccini di questo periodo è rancoroso, apprensivo, pronto a citare in giudizio chiunque si azzardi a criticarlo perché incapace di sopportare le contestazioni di chi non condivide il suo programma. E questo i tre candidati del Pd lo sanno bene sanno che un conto è essere naturalmente predisposti a stare in mezzo alla gente, come lo è Matteo Salvini, un altro è improvvisarsi all’occorrenza tribuno del popolo e far finta di interessarsi ai problemi degli emiliano romagnoli copiando in malo modo chi, da sempre, lo fa spontaneamente".