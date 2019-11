Elezioni regionali, parte la mobilitazione del Pd: circoli aperti e incontri con i candidati

Con la presentazione dei candidati al Consiglio regionale, si apre la campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020 anche sul territorio forlivese. I Circoli del Pd forlivese si mobiliteranno sabato; alcuni effettueranno un’apertura straordinaria nelle proprie sedi, altri scenderanno nelle piazze. I candidati al Consiglio regionale Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli in questa occasione incontreranno iscritti e simpatizzanti e saranno presenti in particolare in piazzetta della Misura, dalle 16, all’evento “Forlì non discrimina” e, dalle 18, al Circolo Arci Villarotta (Via Brasini 15, Forlì) per una presentazione pubblica alla quale seguirà, alle 20, una cena di autofinanziamento (info e prenotazioni Circolo Pd Cervese ai numeri 338 8521790 e 0543 728374).

Sabato sarà anche possibile iscriversi al Pd per l’anno 2019, andando così ad incrementare l’ottimo risultato di tesseramento che il Pd forlivese ha raggiunto, ed effettuare sottoscrizioni per il finanziamento della campagna elettorale. "Scendere in mezzo alle persone è la base per il Pd, stiamo ricominciando a farlo attraverso i nostri Circoli - afferma Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -. Ringraziamo i nostri volontari per la grande risposta nell’organizzazione di questa giornata di mobilitazione, che senza di loro non sarebbe possibile".