Elezioni regionali, Patrizia Carpi e Vinicio Pala incontrano Confedilizia: "Messo a fuoco i punti fondamentali"

Si è tenuto a Forlì nella sede di Confedilizia sabato mattina, l’incontro dei vertici dell’associazione con i candidati alle prossime elezioni regionali Patrizia Carpi e Vinicio Pala per la lista “Rete Civica Borgonzoni Presidente”. Presenti all’incontro il presidente Carlo Caselli, il presidente vicario Stefano Senzani ed il segretario generale Vincenzo Bongiorno. "L’incontro è stato occasione per illustrare i punti focali del programma elettorale e confrontarsi sui temi principali presentati da Confedilizia - affermano Carpi e Pala -. Si è trovata una forte assonanza su alcune problematiche, come l’aumento sui costi di costruzione che certamente non aiuta la flebile ripresa del mercato dell’edilizia, il nodo infrastrutture e la necessità impellente di potenziare i collegamenti per interconnettere Forlì e l’Aeroporto Ridolfi con gli altri comuni limitrofi, Via Ravegnana bis ed il collegamento veloce con Firenze".

"Sul tema sanità occorre potenziare i servizi esistenti, compreso una maggiore organicità nella realizzazione di alloggi nell’area adiacente l’ospedale per le persone che arrivano da fuori regione, sia per assistere i familiari ricoverati che per lavorare all’interno della struttura - aggiungono i candidati -. Altri punti condivisi sono stati il tema della riqualificazione urbana, indispensabile per il rilancio del centro storico e quello delle occupazioni abusive, purtroppo sempre più frequenti, sulle quali porre maggiore attenzione e controlli. Ringraziamo del proficuo incontro il gruppo dirigente di Confedilizia, come lista civica ci impegneremo per seguire nelle sedi opportune tutti i temi discussi".