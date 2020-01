Elezioni regionali, per Europa Verde una mostra di manifesti elettorali: "Privilegiamo i contenuti"

Una mostra dei manifesti elettorali di Europa Verde - Forlì-Cesena. E' quanto possibile osservare nella sede di corso Mazzini 140, a Forlì. "A differenza delle altre forze politiche, che hanno utilizzato solo i volti dei candidati, i manifesti di Europa Verde contengono 8 punti che il movimento intende promuovere in caso di esito positivo alle elezioni regionali - spiegano la capolista Linda Maggiori ed i candidati Alessandro Ronchi e Giuseppe Tolo -. Si tratta di proposte concrete che migliorerebbero la qualità della vita dei nostri territori, creando occupazione di qualità e contribuendo alla costruzione di un futuro migliore".

Tra le proposte "raddoppio dei terreni coltivati in maniera biologica ed interventi di manutenzione per mettere in sicurezza il territorio dal dissesto idrogeologico, incentivi ai green jobs e 100% energie rinnovabili, investimenti sulla mobilità sostenibile e tutela dei diritti animali, sono alcuni dei punti trattati dalle immagini".

"E poi ancora la piantumazione di 4,5 milioni di nuovi alberi e la tutela delle foreste esistenti, un punto del programma che anche il candidato alla Presidenza sostenuto dai Verdi Stefano Bonaccini ha fatto suo e che è stato poi copiato dal Movimento 5 Stelle - viene rimarcato -. L'intero programma di Europa Verde è legato da un comune denominatore, la lotta alla crisi climatica ed ambientale e la tutela del futuro dei nostri figli e nipoti".

Unica eccezione ai manifesti tematici è stata la decisione di proporre in provincia anche qualche copia del manifesto. "Anche in questo caso non si tratta del solito faccione su sfondo incolore, ma una mamma in bicicletta con un cesto di prodotti biologici, che rappresenta con il suo stile di vita e le sue storiche battaglie ecologiste un esempio per tutti", viene evidenziato.