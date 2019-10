Elezioni regionali, per Volt Forlì un tour di ascolto in piazza Saffi

La sezione forlivese del partito paneuropeo Volt sarà in piazza Saffi, all'angolo tra corso Diaz e corso della Repubblica, questa domenica mattina dalle 10 alle 12per il suo tour di ascolto. "L'obiettivo è far conoscere il suo pensiero europeista, progressista e ambientalista, e confrontarsi con la cittadinanza attraverso l'ascolto", viene illustrato. I volontari della sezione forlivese , viene spiegato, "lavoreranno quindi sul campo con i cittadini, chiedendo quali sono gli aspetti della città da migliorare, quali quelli da mantenere, quali quelli positivi da valorizzare. Il rapporto più vicino tra cittadino e istituzioni, in maniera democratica e regolata, è uno dei punti fondanti del partito, che si caratterizza come il primo paneuropeo, ossia presente in 25 dei 28 stati europei con lo stesso programma e, a partire dalle elezioni europee 2019, nel Parlamento Europeo, col primo europarlamentare eletto. La prossima sfida saranno le elezioni regionali Emilia Romagna previste il 26 gennaio 2020".