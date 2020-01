Elezioni regionali, "politica fuori dalle scuole". Zanetti e Spallaccia contro Morrone: "Improvvida uscita"

Vico Zanetti e Beatrice Spallaccia, candidati alle elezioni regionali nel collegio di Forlì-Cesena per la lista Emilia-Romagna Coraggiosa, all'attacco del deputato della Lega Jacopo Morrone, intervenuto pochi giorni fa "dopo le segnalazioni di genitori di studenti di istituti superiori della Romagna, che hanno denunciato pressioni e propaganda fatte in classe da docenti schierati a sinistra, che sembrano autorizzati a non osservare alcune delle regole più importanti dell’insegnamento ovvero l’equilibrio e l’imparzialità".

Affermano Zanetti e Spallaccia: "Leggiamo, stupiti, dell'indignata preoccupazione dell'onorevole Morrone contro "presunti" insegnanti di sinistra che farebbero campagna elettorale in classe. Non sorprende questa improvvida uscita, visto che viene da chi, ricoprendo il ruolo di sottosegretario alla giustizia, di fronte a un assemblea di magistrati auspicò la chiusura dei sindacati della magistratura, specie quelli di sinistra. Evidentemente, quando sente parlare di sinistra, l'esponente leghista reagisce in maniera scomposta".

"Magari porti qualche argomento credibilie invece di fake-news e si indigni anche contro gli insegnanti, di destra, che minacciano bassi voti a chi partecipa a manifestazioni delle sardine (scrivendolo su Facebook) - proseguono -. Se proprio vuole criticare gli insegnanti, l'onorevole leghista, lo faccia per l'eccesso di buonismo dei professori che promossero una studentessa che faceva confinare il Trentino con l'Emilia-Romagna e che leggeva poco. Ma siamo certi che a bocciarla, il 26 gennaio, saranno gli elettori emiliano romagnoli".