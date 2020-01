Elezioni regionali, Pompignoli (Lega) incontra Confedilizia: "Programma che condividiamo"

Il candidato della Lega alle prossime elezioni regionali Massimiliano Pompignoli e il vicesindaco forlivese Daniele Mezzacapo, hanno incontrato sabato mattina i vertici di Confedilizia Forlì - Cesena con i quali hanno discusso alcuni spunti programmatici in vista del voto del prossimo 26 gennaio. "Condividiamo col presidente Carlo Caselli, il presidente vicario Stefano Senzani e il segretario generale Vincenzo Bongiorno, gli spunti di riflessione presentatici da Confedilizia - esordisce Pompignoli -. A partire dall’incremento degli oneri di costruzione, la Lega in Regione si è opposta fermamente a questa manovra, criticandone i riflessi non solo sul comparto edile, ma anche sugli acquirenti".

"C’è poi la grave emergenza delle occupazioni abusive e il nodo infrastrutture. Forlì deve essere una città facile da raggiungere, interconnessa con i Comuni limitrofi e dotata di arterie veloci, di facile percorrenza, che sappia rispondere alle diverse esigenze e alle molteplici forme di mobilità dei cittadini - conclude -. La via Ravegnana bis e l’aeroporto Luigi Ridolfi sono le due grandi sfide del futuro. Il nuovo governo regionale dovrà lavorare per fare dell’Emilia-Romagna una Regione che fornisca alle aziende e ai territori, un sistema di infrastrutture sostenibile, efficiente e di qualità".