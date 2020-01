Elezioni regionali, posticipato l'arrivo di Zingaretti: salta l'incontro al mercato

Salta l'incontro del segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti, al mercato ambulante previsto venerdì mattina a Forlì. Sono infatti "sopraggiunti impegni istituzionali" che di fatto posticiperanno l'arrivo nella città mercuriale di Zingaretti alle 12.30. Il segretario del Partito Democratico incontrerà i cittadini alle 12.30 nella sede del comitato in Piazza Saffi 2, in occasione della conferenza stampa già in programma