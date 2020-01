Elezioni regionali, prosegue a Meldola la campagna elettorale di Claudio Vicini

Partecipazione, giovedì sera presso il Salone Comunale di Meldola, all' incontro organizzato con il professor Claudio Vicini e i due candidati della Lista civica Bonaccini presidente, Elisa Deo e Patrizia Bezzi. Moltissimi i temi e le proposte lanciate principalmente, ma non esclusivamente, in ambito sanitario e le iniziative prennunciate per le prossime giornate prima del voto.

""Vicini a voi" e' lo slogan della campagna elettorale del medico di fama internazionale e questa vicinanza, fatta di esperienza e competenza, sta continuando con tanti incontri sul territorio. Infermiere di quartiere, medicina di vicinanza, farmacia dei servizi, e-health e sanità sui telefoni cellulari, psicologo di famiglia, ricerca di possibilità di sgravi fiscali per pet therapy: sono solo alcune delle proposte programmatiche illustrate dal professor Vicini che, dopo una vita dedicata alla salute delle persone, ha accettato di mettere la propria grande esperienza di professionista della sanità a disposizione del proprio territorio candidandosi alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio" si legge in una nota.

Tra i tanti appuntamenti, sabato 11 gennaio, alle ore 10, Claudio Vicini incontrerà tutti coloro che vogliono parlare di professione infermieristica e di sanità al Teatro Sauro Novelli, in Via Carlo Seganti 54, Quartiere Ronco, a Forlì. L' incontro e' aperto a tutti.