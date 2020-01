Elezioni regionali, quartieri e partecipazione: ne parla Sara Samorì in un incontro

Un incontro aperto a tutti i Quartieri e quindi a tutta la cittadinanza per confrontarsi su temi cari al territorio forlivese. Domenica, alle 16.30, al Polisportivo Cimatti di Roncadello (via Pasqualini, 4) si parlerà di “Quartieri e partecipazione: un progetto per il futuro”. Interviene Sara Samorì, candidata per il Pd forlivese al consiglio regionale.