Elezioni regionali, quattro giovani candidati per il Partito Comunista

Il Partito Comunista ha incontrato i cittadini martedì sera al circolo Rivalta in viale Bologna in vista della chiamata alle urne di domenica prossima. Nel corso dell'appuntamento i candidati Marco Pizzuto, 28 anni, segretario del Partito Comunista e operaio; il cesenate Emanuele Ferraro, 33 anni; la sammaurese Anastasia Miconi, 23 anni studentessa (assente la studentessa savignanese 23enne Veronica Verlingieri per motivi personali) hanno argomentato sulle tematiche del lavoro, sanità, istruzione ed ambiente. E' stata ribadita "la necessità di tornare a governare la nostra regione con l'onestà e le capacità che i comunisti hanno sempre indiscutibilmente saputo dimostrare. Per il bene della brava gente e dei lavoratori tutti".