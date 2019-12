Elezioni regionali, "raccolte oltre 600 firme": ecco i candidati forlivesi di Potere al Popolo

Anche Potere al Popolo si presenta alle elezioni regionali del 26 gennaio. I candidati forlivesi saranno Gerardo Di Stasio, Cristina Mainetti, Edoardo Martini e Rosaria Valenti. "Sono state raccolte oltre 600 firme per presentarci - evidenzia Valentina Rossi, capogruppo di "Potere al Popolo" nell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese -. Ora ci aspetta una campagna elettorale tanto entusiasmante quanto difficile".

Prosegue Rossi: "E' stato un anno impegnativo per noi. Avere finalmente costituito una Assemblea territoriale a Forlì ci ha permesso di esserci e di crescere anche nel territorio, di incontrare militanti e simpatizzanti ovunque. Il risultato straordinario di eleggere 4 consigli nel comune di Santa Sofia, guidati dal capogruppo Franco Falancia e dal portavoce Mario Felice, ci ha dato molta risonanza mediatica (dai quotidiani alla tv)".

"Siamo così riusciti ad ottenere un gruppo consiliare anche all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, potendo non solo essere nelle strade e nelle piazze, ma anche nelle istituzioni, per provare a fare la differenza - conclude Rossi -. Lotteremo sempre per chi ha un futuro incerto e precario, per l'uguaglianza e la giustizia sociale, per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio".