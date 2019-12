Elezioni regionali, Ruffilli (M5S): "Rimettiamo in piedi la sanità dell'Emilia Romagna"

"Rimettiamo in piedi la sanità dell'Emilia Romagna". E' quanto afferma Alessandro Ruffilli, candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle, attraverso un video postato sulla propria pagina Facebook. "Il sistema sanitario nazionale in Emilia Romagna funziona sullo sfruttamento del personale - esordisce l'esponente pentastellato -. Ci sono medici che fanno turni dalle 8 alle 20 ed è inaccettabile. Dopo oltre undici ore di turno come fa un medico a visitare a mente fresca un paziente? E' la cosa riguarda anche gli infermieri e gli operatori socio sanitari. Ci sono persone che fanno due-tre giorni di recupero al mese. Tutto questo è inaccettabile e deve cambiare. Occorre rivoluzionare la cosa e vederla da un altro punto di vista. Rimettiamo in piedi la sanità dell'Emilia Romagna".