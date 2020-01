Elezioni regionali, si parla di montagna: doppio appuntamento con Enrico Borghi a Rocca e Modigliana

Venerdì il parlamentare del Pd Enrico Borghi, co-fondatore dell’Associazione mondiale delle popolazioni di montagna, sarà sul territorio per due iniziative. Si parte alle 17.30, alla Ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano, con una tavola rotonda su "Lavoro, sanità, servizi nei territori montani e nelle comunità delle aree interne", alla quale interverranno, oltre a Borghi, Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario territoriale del Pd forlivese; Paolo Zoffoli, candidato al consiglio regionale del Pd forlivese, Mauro Neri, presidente Cta e Confcooperative provinciale e Alberto Manni, già sindaco di Portico e San Benedetto. Modera il giornalista Quinto Cappelli. Alle 20.30 ci si sposterà a Modigliana, nella Sala Bernabei (piazza Matteotti), per l’incontro sul tema "Una nuova politica per lo sviluppo delle aree collinari". Intervengono Enrico Borghi e Rosa Grasso, assessore alla Cultura del Comune di Modigliana e candidata al consiglio regionale per il Pd forlivese.