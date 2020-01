Elezioni regionali, si parla di professione infermieristica: incontro con Claudio Vicini

Sabato 11 gennaio, alle ore 10, Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020, incontrerà tutti coloro che vogliono parlare di professione infermieristica e di sanità. Appuntamento al Teatro Sauro Novelli, in Via Carlo Seganti 54, Quartiere Ronco, a Forlì.

"Ho ascoltato - spiega Vicini - consigliato, curato ed operato chi ne aveva bisogno, insieme a tantissimi medici ed infermieri ed oggi sono a disposizione dei cittadini della provincia di Forlì-Cesena". Metterò in campo un metodo di analisi scientifica dei problemi e soprattutto la mia esperienza maturata sul campo. Sono quarant'anni che parlo quotidianamente con i pazienti e con gli operatori sanitari: chi meglio di loro sa di quali servizi ci sarebbe bisogno in sanità? Incontriamoci, sabato 11 gennaio, per parlarne e per migliorare, insieme, la sanita' di cui tutti facciamo parte: l' iniziativa è aperta a tutti".