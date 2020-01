Elezioni regionali, si parla di rischio idrogeologico a Carpinello con Paola Gazzolo

Un incontro per fare il punto sul progetto per la prevenzione del rischio idrogeologico a Carpinello. Paola Gazzolo, assessora regionale alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna sarà al Circolo Arci Bagnolo (via Cervese 186/a), martedì alle 20.30, per fare il punto sullo stato dei lavori del progetto Carpinello, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Saranno presenti i candidati al consiglio regionale del Pd forlivese, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli.