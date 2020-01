Elezioni regionali, si presenta la squadra del Popolo della Famiglia a sostegno di Borgonzoni

Sabato 4 gennaio alle 18,30, presso il Grand Hotel Forlì in via del Partigiano, si terrà la presentazione dei candidati romagnoli della lista "Il Popolo della Famiglia- Cambiamo! Insieme per l'Emilia Romagna. Relatore sarà Mirko De Carli, coordinatore del Popolo della Famiglia per l'Italia Settentrionale, affiancato dai candidati delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini.



"Siamo fieri di poter presentare una lista che raccoglie il meglio della classe dirigente di ispirazione cristiana e laica e che ha un unico obiettivo: realizzare 5 anni di buon governo con Lucia Borgonzoni dove si accresca la libertà di scelta delle famiglie, si creino le condizioni per ripopolare il nostro Appennino e si dia nuova slancio all’asse portante dell’economia emiliana e romagnola che è l’impresa familiare". Lo afferma in una nota Mirko De Carli, secondo cui serve un vero e proprio “pacchetto famiglia” che incentivi la libertà di scelta della donna e che sostenga chi voglia mettere su realmente famiglia.



"Porteremo in consiglio regionale e in giunta - assicura il dirigente del Popolo della, Famiglia - tutta l’esperienza maturata sul campo in questi anni per far sì che le nostre storiche battaglie non siano percepite con retrogusto ideologico ma solamente come la dedizione politica di chi vuole tradurre i propri ideali in azione con effetti sulla vita dei cittadini”.