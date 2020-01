Elezioni regionali, sorride Fratelli d'Italia: "E' solo l'inizio di un percorso"

Nel centrodestra ha tanti motivi per sorridere Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, nella tornata elettorale del 26 gennaio, si è distinto per il maggior aumento percentuale, affermandosi come terza forza nella provincia di Forlì-Cesena. "Pur nella sconfitta della coalizione raddoppiamo voti e percentuali - afferma Roberto Petri, commissario della Federazione provinciale Fratelli d'Italia Forli-Cesena -. Ai risultati a due cifre di Cesenatico, dell'alta Valle del Savio si aggiungono le notevoli affermazioni nelle città di Forlì e Cesena. Un radicamento ormai diffuso in tutta la provincia. Questo risultato è solo l'inizio di un percorso che, grazie ad una più ampia classe dirigente, fa di Fratelli d'Italia una delle forze protagoniste in tutta la Romagna".