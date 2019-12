Elezioni regionali, Stefano Bonaccini in città per il lancio del comitato di sostegno alla sua candidatura

Bonaccini inaugurerà il suo comitato a Forlì. Il presidente della Regione e ricandidato del centro-sinistra sarà presente all' inaugurazione del comitato a sostegno della sua candidatura a guida della Regione Emilia Romagna, per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio. L’appuntamento è al Jump Café di Forlì alle 18.45 di martedì, qui Stefano Bonaccini incontrerà i cittadini e avvierà il percorso che porterà alla formazione dei Comitati Bonaccini per la provincia di Forlì - Cesena. I comitati saranno aperti a tutti i cittadini, che che appoggiano un partito, una lista a sostegno del candidato o anche appartenenti al mondo del civismo.