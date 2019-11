Elezioni regionali, tour della Lega in Romagna: Matteo Salvini torna a Forlì

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a Forlì. Lunedì l'esponente del Carroccio sarà al fianco della candidata alla carica di governatore in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. In mattinata Salvini e Borgonzoni, affiancati dal parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, saranno impegnati in una visita al mercato di Forlì e si fermeranno per un breve comizio in piazzetta San Crispino. Alle 10.30 è previsto un incontro alla Fiera di Forlì con gli operatori del settore avicunicolo. Dalla città mercuriale Salvini e Borgonzoni si sposteranno a Pievesestina di Cesena per visitare l’Orogel. Seguirà il pranzo alla ‘scuola di cucina dell’Orogel’ con imprenditori del settore agroalimentare.

Il tour romagnolo della Lega in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio inizierà domenica pomeriggio alla Fiera di San Martino a Santarcangelo, mentre in serata a Bellaria, dove sono organizzati una cena aperta ai simpatizzanti e un incontro con gli amministratori dell’area di centrodestra.