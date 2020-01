Elezioni regionali, tour nel forlivese per il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari

Tour nel forlivese venerdì per il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, visiterà diverse aziende del territorio. Gli appuntamenti con il pubblico sono previsti nel tardo pomeriggio e in serata: alle 18.30 al bar Italia in via R. Sanzio 1, a Predappio, per l’aperitivo e alle 20.30 al ristorante Henry in via A. Fabbri 38, a Tredozio, per la cena.