Elezioni regionali, tour nel territorio forlivese di Stefano Bonaccini

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà sul territorio forlivese martedì, in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio. Alle 9.30 Bonaccini sarà al mercato di Castrocaro, per incontrare i cittadini. Alle 11 si sposterà a Meldola per intervenire all’inaugurazione del Comitato “Meldola per Bonaccini”, in via Roma, sotto al loggiato comunale. Nel pomeriggio il presidente, ricandidato alla guida della Regione, visiterà alcune importanti realtà del territorio. La visita si concluderà con un aperitivo al Jump Cafè, alle 18.45, in piazza Morgagni a Forlì, per la presentazione del “Comitato Bonaccini Forlì-Cesena”.