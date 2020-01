Elezioni regionali, una grigliata con i candidati del Partito Democratico

Il Circolo Pd di Meldola organizza per la serata di lunedì a partire dalle ore 19 presso il Bar Novanta (Via Roma 36) una grigliata con i candidati del Partito Democratico al consiglio regionale, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli. Sarà un’occasione per parlare di ciò che l’amministrazione Bonaccini ha fatto negli ultimi anni e degli obiettivi che il Pd propone di portare avanti nei prossimi cinque anni. Una serata di politica e convivialità, aperta a tutti. L’ingresso è a offerta libera, per informazioni +393314651205.