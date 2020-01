Elezioni regionali, Vanda Burnacci (Fi) sottoscrive la piattaforma dell'Ugl

Vanda Burnacci, candidata di Forza Italia nel collegio di Forlì-Cesena, ha sottoscritto la piattaforma programmatica presentata dall'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna in vista dell’appuntamento elettorale del 26 gennaio. Il sindacato ha elaborato un contributo programmatico in undici punti ripartiti in quattro macro aree (lavoro, stato sociale, infrastrutture e sicurezza urbana e sul lavoro) che affrontano tematiche ritenute essenziali in materia socio-economica , utili ad essere inserite nelle priorità di mandato dei futuri consiglieri comunali.

In particolare Burnacci ha preso a cuore alcuni punti della piattaforma: "il sostegno economico regionale alle persone con familiari malati e non autosufficienti ; misure ad hoc per l’abbattimento delle rette negli asili nido e nelle materne; la promozione di programmi d'intervento che incrementino l'offerta di alloggi pubblici e sociali per contrastare l'emergenza abitativa e l’erogazione di contributi pubblici per azzerare il costo del biglietto in favore di alcune categorie svantaggiate come per esempio: studenti, anziani e malati”.

“Sono tematiche su cui mi sono spesa da anni nei miei ruoli amministrativi e che ritengo debbano essere centrali nella prossima agenda politica dell’assemblea legislativa regionale", ha detto Vanda Burnacci, che si impegna inoltre, in caso di elezione, "a seguire in corso di mandato l’esito delle misure che si andranno ad attuare per eventuali correttivi o integrazioni". Da parte sua il segretario generale Utl/Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, sfogliando la piattaforma sindacale ha sottolineato anche l’importanza delle proposte in tema di lavoro: "Si chiede di implementare con fondi ad hoc dell’esperienza del Patto regionale del lavoro; elaborare specifici progetti nel settore del terziario avanzato e delle tecnologie digitali per favorire maggiori tutele e nuovi posti di lavoro; e attivare politiche di incentivi pubblici ed erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese virtuose per aumentare il tasso di occupazione in tutta la Regione".

“Lavoro e welfare sono i due ambiti dove ho profuso il mio massimo politico-amministrativo - ricorda Burnacci -. Tovo dunque importante che l’Ugl sui sia prodigata per metterli in evidenza. Così come trovo altrettanto importante che la piattaforma del sindacato indichi nell’ammodernamento infrastrutturale della Romagna una delle prossime priorità della Regione, per superare il gap in tema viario e ferroviario". La piattaforma programmatica dell’Ugl contempla infatti proposte come "lo stanziamento di risorse economiche per consentire il rilancio ed il supporto dell’aeroporto di Forlì e l’ammodernamento della viabilità in tutta l’area Romagnola a partire dall’E45 e nei collegamenti diretti tra Forlì-Cesena- Rimini e Ravenna”. Un pacchetto di proposte – si parla anche si sicurezza urbana e sui luoghi di lavoro - che Burnacci ha sottoscritto integralmente lunedì mattina nella sede dell’Ugl di via Bruni a Forlì. "S’è detto soddisfatto di questa firma" il segretario Ugl, Lo Giudice, che presenterà la piattaforma programmatica ad altri candidati.