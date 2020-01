Elezioni regionali, venerdì di appuntamenti nel forlivese per Lucia Borgonzoni

Continuano gli appuntamenti in Romagna per Lucia Borgonzoni (nella foto con Jacopo Morrone), candidata a presidente della Regione Emilia-Romagna. Venerdì mattina la Borgonzoni inizierà il suo tour nel forlivese: alle 11 a Forlì visiterà l'azienda di tessuti Radà, in via Bernale 24. Successivamente si sposterà a Meldola, per visitare la "Tedaldi" di San Colombano.

Nel pomeriggio, alle 13, si sposterà a Faenza per un pranzo al ristorante Casa Spadoni di via Granarolo e alle 14:30 a Bagnacavallo, con una visita ad Agrintesa. Sempre a Bagnacavallo, alle 16:30, la Borgonzoni si incontrerà con l'associazione romagnola Apicoltori. Alle 18.30 aperitivo con Forza Italia presso il bar Nazionale di piazza del Popolo. Concluderà la serata a Imola, con una cena al ristrorante "Molino Rosso" sulla provinciale Selice.