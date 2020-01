Elezioni regionali, Vicini: ""Appennino: terra di risorse e opportunità"

"Il nostro Appennino è un territorio ricco di risorse e opportunità; non basta, però, dirselo e bisogna passare più concretamente all'azione". Il professor Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio, ha partecipato sabato pomeriggio a Predappio al confronto organizzato dagli amici di "Generazioni in Comune". Prosegue Vicini: "Ho detto chiaramente che il mio obiettivo, se verrò eletto per rappresentare la provincia di Forlì-Cesena in Regione, sarà quello di rafforzare i servizi sanitari vicini alle persone, accrescere gli investimenti sulla manutenzione del territorio, dare più forza alle politiche turistiche per valorizzare questi luoghi pieno di potenziale".