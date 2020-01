Elezioni regionali, Vicini: "Dobbiamo portare la sanità vicino ai pazienti"

"Dobbiamo portare la sanità vicino ai pazienti". Così Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio. Il professore spiega le ragioni della sua candidatura: "L'ho fatto per contribuire con la mia esperienza professionale quarantennale nel settore sanitario, perché tutti ci lamentiamo sempre che la gestione politica e' approssimativa, affidata a persone senza competenza diretta. Ho deciso così di scendere in campo con la mia esperienza di medico accanto ai pazienti, ma anche di gestore di percorsi del sistema sanitario. Io posso portare un contributo tecnico, pratico, di conoscenza sul campo dei problemi dei pazienti, degli utenti e degli operatori dei servizi sanitari".

"I cittadini - evidenzia - chiedono qualcuno che li rappresenti perché ha un'esperienza vissuta dei problemi di tutti i giorni e non un'esperienza parlata. Per questo a chi non ha ancora deciso cosa votare dico: se cercate un politico tradizionale, ci sono altre liste piene di questi (spesso anche rispettabili) profili, alcuni dei quali "calcano la scena" da anni. Se, invece, per un settore come la sanità, che impegna il 70% del bilancio della Regione, volete persone che la conoscono, la vivono e la praticano sul campo ogni giorno, noi ci siamo".

"C’è molto lavoro da fare per mantenere la qualità raggiunta, per completare la sanità dei grandi ospedali, per rafforzare il pronto soccorso - sostiene Vicini -. Dobbiamo portare la sanità vicino ai pazienti, nei loro borghi, anche montani; dobbiamo portarla negli ambulatori dei medici di famiglia, dotati di nuove tecnologie, nelle farmacie dei servizi, potenziando i Nuclei di cure primarie e le Case della salute. Dobbiamo puntare a una sanità a chilometri zero. La sanità riguarda la vita di tutte le persone: mettiamola nelle mani di chi sa come operare, non di apprendisti stregoni che vogliono smantellarla. Il 26 gennaio si vota per scegliere tra queste due alternative. Noi ci siamo".