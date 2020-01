Elezioni regionali, Vicini: "Farmacia dei dei servizi? Le norme ci sono, vanno applicate"

La "farmacia dei servizi" "sarebbe un altro passo avanti verso una sanità che non si chiude più dentro gli ambulatori e gli ospedali ma raggiunge il cittadino vicino a casa". E' quanto afferma Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio. "Tutti noi andiamo in farmacia a comprare le medicine dopo aver fatto la fila per avere la ricetta del nostro medico - esordisce -. Immaginate se, in futuro, magari con il vostro telefono cellulare che riporta i vostri dati del fascicolo sanitario e farmaceutico elettronico, veniste direttamente supportati dal farmacista nella corretta e costante assunzione dei farmaci, magari ricordandovi gli orari con un sms, garantendo una maggiore aderenza alla terapia. Non sarebbe un buon servizio se i farmacisti facessero una maggiore opera di prevenzione e sensibilizzazione, via cellulare, durante le nostre giornate piene di impegni?.

"In farmacia si potrebbero anche eseguire test semplici sulla nostra salute, si potrebbero prenotare prestazioni specialistiche o ritirare esami di laboratorio - aggiunge -. E potrebbero essere a disposizione dei cittadini anche operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, per effettuare specifiche prestazioni professionali -a domicilio- richieste dal medico di famiglia o dal pediatra. Sarebbe un altro passo avanti verso una sanità che non si chiude più dentro gli ambulatori e gli ospedali ma raggiunge il cittadino vicino a casa. Le norme ci sono, vanno solo applicate. Se sarò eletto mi impegnerò anche per dare applicazione a questo progetto".