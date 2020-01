Elezioni regionali, Vicini: "Il mio impegno per le associazioni che stanno al fianco dei pazienti con problemi mentali"

"Volontariato e cooperative rivestono un ruolo fondamentale ed insostituibile a sostegno di pazienti con malattie mentali e famiglie". Così Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali di domenica. Giovedì il professore ha incontrato a Cesena, grazie alla collaborazione del dottor Michele Sanza, le associazioni e i professionisti della Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche. "Ho ascoltato, in quella sede, tutti i rappresentanti di Acat (Club alcol in trattamento) Anglad (genitori e ragazzi con dipendenze) Insè (gioco d’azzardo patologico), Michelangelo, (utenti Salute Mentale) e Volo Oltre (Disturbi del comportamento alimentare).

"Nel 2006 i pazienti seguiti dai Centri di Salute Mentale in Emilia Romagna erano 60.237, mentre nel 2018 sono stati 81.641 - esordisce Vicini -. In Romagna sono passati da 14.751 a 18.779. Secondo l’Oms, i disturbi mentali sono destinati a superare per incidenza le malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto, e in Italia ne soffrono 17 milioni di persone. Nella maggior parte dei casi le malattie mentali non vengono rilevate, o vengono sottovalutate, a circa due anni dall'esordio dei sintomi, anche se i disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla quantità di vita e sulla sua qualità con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo".

Durante l'incontro, prosegue il candidato a sostegno di Bonaccini, "mi sono reso conto, da tutte le loro testimonianze, che volontariato e cooperative rivestono un ruolo fondamentale ed insostituibile in questo settore, a sostegno di pazienti e famiglie, e che chiedono, sostanzialmente, di essere riconosciuti ed assistiti nel campo dell'informazione e della formazione su queste malattie, partendo dalla sensibilizzazione nelle scuole, a fianco degli insegnanti". Inoltre "aumentare i percorsi di diagnosi precoce, per curare meglio e piu' efficacemente; istituire la figura dello psicologo di famiglia, per essere sempre piu' vicini e presenti a chi soffre di tali problematiche; e creare un coordinamento tra istituzioni che operano nel settore. Secondo l’Oms i disturbi mentali sono destinati a superare per incidenza le malattie cardiovascolari, attualmente al primo posto, e in Italia ne soffrono 17 milioni di persone".