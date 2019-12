Elezioni regionali, Vicini: "Impegno per valorizzare la figura di Pellegrino Artusi"

Doppio appuntamento lunedì per il professor Claudio Vicini, candidato alle elezioni regionali nella lista civica a sostegno di Stefano Bonaccini. Prima tappa alla consegna del Premio Artusi 2019 a Lidia Bastianich, a Casa Artusi di Forlimpopoli, con Maria Grazia Silvestrini di Corte San Ruffillo e le "Mariette" volontarie, che tramandano l'amore per la cucina casalinga e le preparazioni della tradizione.

"Il 2020 - spiega Vicini- sarà un anno importante per Forlimpopoli con le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi: un'opportunità per tutta la Romagna. Se sarò eletto mi impegnerò a valorizzare ancora di più questa meravigliosa realtà, ponendo i riflettori di tutto il mondo sulla Romagna".

Secondo appuntamento a Forlì nella sede di Confartigianato con gli imprenditori e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.