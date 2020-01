Elezioni regionali, Vicini incontra Confedilizia: "Dare centralità al tema della casa"

Cordiale e proficuo incontro tra Claudio Vicini, capolista della Lista Bonaccini Presidente alle elezioni regionali del 26 gennaio, e i vertici di Confedilizia a Forlì. "Abbiamo discusso della necessità di tutelare il bene-casa, che è un asset strategico perchè dalla qualità dell'offerta abitativa dipende anche la qualità della vita di un territorio - esordisce Vicini -. E c'è una domanda di abitabilità, per le fasce sociali più deboli e per chi si muove per ragioni di lavoro, a cui va trovata una risposta. Tanto più in ragione della presenza universitaria e del suo ulteriore sviluppo con l'approdo del corso di laurea in Medicina". Vicini, accompagnato dal deputato Marco Di Maio, ha comunque ribadito che "per questi argomenti come per tutte le questioni che riguardano il lavoro che la Regione deve svolgere, per me le associazioni di categoria e rappresentanza, tutte, saranno un punto di riferimento per conoscere, approfondire e capire i temi oggetto di intervento regionale".