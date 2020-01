Elezioni regionali, Vicini incontra i cittadini al mercato di Forlimpopoli: "Farò tesoro dell'ascolto"

Rush finale di campagna elettorale per Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio. Giovedì ha trascorso la mattinata al mercato di Forlimpopoli. "Ho avuto la l’opportunità ed il piacere di scambiare numerose conversazioni con persone di ogni tipo che mi hanno espresso il loro desideri, commenti, espresso le loro esigenze - esordisce -. Come sempre in queste ultime settimane ho fatto tesoro di tutto questo, che spero di mettere a profitto se sarò eletto il prossimo 26 gennaio".