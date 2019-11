Elezioni regionali, Vicini: "Mi candido per mantenere meravigliosa questa terra"

"Mi candido per valorizzare chi lavora ogni giorno per mantenere meravigliosa questa terra". Così il primario di fama internazionale Claudio Vicini, direttore del Dipartimento "Testa-collo" dell'Ausl Romagna, candidato per la lista civica a sostegno del governatore uscente Stefano Bonaccini, commenta il risultato dell'indagine sulla qualità della vita svolta da "Italia Oggi" e dall'Università La Sapienza.

"Potremmo dire che, da abitanti e da medici di questa Provincia, "lo sapevamo già ", ma non basterebbe - esordisce Vicini -. Vedere queste ricerche ci ricorda il valore di una cosa che diamo spesso per scontata, ovvero la capacità della nostra gente di raggiungere livelli di eccellenza nazionali, in termini di qualità della vita.Forlì-Cesena ha chiuso al ventunesimo posto a livello nazionale, guadagnando ben otto posizioni rispetto allo scorso anno".

"Si tratta di classifiche che hanno un valore statistico, ma evidenziano comunque come la Provincia di Forlì- Cesena sia sempre al vertice, a testimoniare l’importanza di mettere in campo politiche che salvaguardino e valorizzino questi territori nell’ interesse di tutti gli abitanti - conclude il candidato al consiglio regionale -. È per questo che mi sono candidato alle prossime elezioni regionali nella lista per Bonaccini, offrendo le mie competenze e la mia esperienza professionale, che spero che possa contribuire, in futuro, a conseguire posizioni ancora più avanzate in questa graduatoria".