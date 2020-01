Elezioni regionali, Vietina (Forza Italia): "Anche il centrosinistra lamenta scarsa considerazione per la Romagna"

"Il centrosinistra forlivese e cesenate lamenta, in questi giorni, la scarsa considerazione – per non dire nulla - che sta ricevendo la Romagna nella composizione della giunta regionale, dopo aver sollevato, per bocca di Marco di Maio, forti perplessità sull’attuale metodo di attribuzione dei seggi che, a quanto pare, penalizzerebbe i candidati provenienti dalle province romagnole. Sono lieta di vedere come anche dall’altro lato della barricata si siano finalmente accorti che questa regione era e continua ad essere eccessivamente emilianocentrica". E' quanto afferma Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

"L’ho sostenuto in campagna elettorale e lo confermo ora che le urne hanno espresso il loro verdetto: la Romagna ha bisogno di maggior considerazione e di nuove regole che, invece di penalizzarla, ne esaltino le potenzialità, le risorse e le eccellenze - prosegue l'esponente berlusconiana -. Avevo proposto che la nuova Giunta Regionale desse vita a un assessorato alla Romagna: qualcuno, forse, l’ha presa per una boutade ma ora la serietà del problema si pone in tutta la sua evidenza. Credo Bonaccini dovrebbe prendere in seria considerazione l’opportunità di dare vita a questo assessorato perché, a quanto pare, il malumore serpeggia già fra le truppe alleate".