Elezioni regionali, Vietina: "Forza Italia ha vissuto anni difficili: ora è tempo di ripartire"

Sabato mattina a Forlì si è svolto un incontro nella sede di Forza Italia con la capogruppo degli azzurri al Senato, Anna Maria Bernini, il commissario regionale di Forza Italia Adriano Paroli, il commissario regionale vicario nonchè provinciale Luca Bartolini e Simona Vietina, parlamentare e vicecommissario regionale con delega ad organizzazione e dipartimenti.

E proprio la riorganizzazione di Forza Italia è stata al centro dell'intervento di Simona Vietina. "C'è la necessità di ripartire e un appuntamento elettorale, come le regionali di fine gennaio, non può che aiutare questo processo - esordisce la parlamentare romagnola - Forza Italia ha vissuto anni difficili, ha perso voti, ma è pronta a ripartire. E io sono convinta che debba ripartire dai territori: lo dico da parlamentare e sindaco di un piccolo comune di montagna. Lavorando sul territorio un partito moderato di centrodestra come Forza Italia ha davanti intere praterie".

"Forza Italia può e deve giocare un ruolo centrale nella partita della rappresentanza - prosegue Vietina - Il nostro partito fa parte della grande famiglia popolare europea. E qui deve continuare ad esercitare il suo ruolo: la presenza a Bruxelles del presidente Berlusconi ci può permettere veramente di costruire una nuova Europa affinchè non sia più percepita come un soggetto lontano dal cittadino che, a sua volta, deve essere più informato sul ruolo che questa istituzione può giocare per lo sviluppo economico e sociale della nostra nazione. La stessa azione che ci caratterizza a Roma, nelle aule della Camera e del Senato. Ma al nostro Paese serve un cambiamento, lo ripetiamo da tempo. E il cambiamento comincia dai territori".

"Penso alla nostra Regione, all’Emilia Romagna: una terra che, come altrove, sta vedendo il perverso accordo fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per mantenere il potere durante le prossime elezioni regionali - aggiunge la deputata azzurra - Ma il vento del cambiamento sta cominciando a soffiare anche qui e non da oggi. Dopo anni di dominio monocolore abbiamo visto diversi anni fa le prime storiche vittorie del centrodestra; mentre nella scorsa tornata di elezioni amministrative il centrodestra ha strappato storiche roccaforti della sinistra, restituendole ai cittadini, alla voglia di innovazione, di buon governo. Penso a Forlì e a Ferrara: due città dove finalmente il centrodestra avrà l’opportunità di scardinare vetuste logiche di governo e di partito per dare spazio a idee e programmi nuovi, vicini al cittadino, all’impresa e al territorio. Mi piace parlare di modello Forlì: credo che il lavoro fatto dal centrodestra in città possa essere un esempio a livello nazionale. Un esempio da tenere ben presente anche in vista delle elezioni regionali".



"Gli avversari ci temono e tentano improbabili incastri per salvare le poltrone - rimarca l'esponente di Forza Italia - Ma sono convinta che i cittadini dell’Emilia-Romagna non si faranno abbindolare da questa improvvisata 'Compagnia dell’inciucio': il centrodestra, che raccoglie gli elettori di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d’Italia, è l’unica coalizione compatta e credibile in grado di dare alla regione un governo forte, rappresentativo dell’elettorato e con il coraggio necessario a rilanciare una Regione da troppo tempo assopita dallo strapotere della sinistra. Forza Italia c’è. Ed è pronta a portare avanti gli elementi fondamentali che, da sempre caratterizzano il suo operato: meno tasse, meno Stato, più giustizia, più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, coniugando il sostegno sociale allo sviluppo economico. Un’altra Italia è possibile - conclude Simona Vietina - A partire dall’Emilia Romagna, con il fondamentale apporto di Forlì e Cesena".