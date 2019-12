Elezioni regionali, Vietina: "Forza Italia propone un assessorato dedicato alla montagna"

"E' fondamentale la proposta di Forza Italia di dare vita in Emilia Romagna a un assessorato dedicato alla montagna dopo la tornata elettorale del 26 gennaio. Questa ipotesi si incardina perfettamente con quanto porto avanti ormai dal luglio 2018 quando ho presentato la mia proposta di legge numero 1116 "Istituzione del Ministero per la montagna" (presentata e annunciata il 7 agosto 2018)". E' quanto afferma Simona Vietina, parlamentare azzurra e sindaco di Tredozio.

"Alla montagna, come ho più volte ripetuto, serve un piano di sviluppo organico che garantisca l’avvio di una nuova primavera per questi territori, fino a oggi oggetto di interventi spot e risorse distribuite a pioggia: mi occupo di questi territori bellissimi e ricchi di risorse da tempo, anche in virtù del mio osservatorio privilegiato, in qualità di sindaco di un comune montano e ormai so con certezza come problemi come lo spopolamento della montagna finiscono per riverberarsi a valle - prosegue l'esponente berlusconiana -. Ecco perché ritengo che si tratti di un tema che va affrontato a livello nazionale: difendere la montagna significa difendere i territori e Forza Italia lo sa bene. Stato e Regioni possono lavorare insieme e un assessorato regionale alla montagna, in Emilia Romagna, potrà rappresentare un’avanguardia rispetto alle iniziative nazionali".

"In questo senso rappresenterà un ulteriore segno di novità e discontinuità rispetto al passato: il 2 dicembre scorso, durante il mio confronto a Forlì con Stefano Bonaccini, ho sottolineato la necessità di un tavolo permanente per la montagna e l’assessorato regionale può essere la concretizzazione perfetta di questa proposta e il definitivo superamento del sistema delle Unioni, voluto da via Aldo Moro e che mai ha funzionato soprattutto in Romagna - conclude Vietina -. Avanti dunque con i lavori, in vista del 26 gennaio quando finalmente potremo dare vita al cambiamento che questa regione aspetta da tempo. Il centrodestra unito rappresenta l’unica vera forza in grado di governare il Paese e le Regioni e il tema della montagna ne è un ottimo esempio: lavorando insieme a livello nazionale e regionale i problemi si possono risolvere e i territori possono finalmente rinascere".