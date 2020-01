Elezioni regionali, weekend intenso di appuntamenti per il candidato del M5S Benini

Domenica pomeriggio Simone Benini, candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, parteciperà al bike-mob "Ciclabile è meglio!" insieme a candidati e attivisti M5S. La biciclettata sarà “sinergica”, poiché si terrà su più Comuni contemporaneamente (Modena, Rimini, Cavriago e Ferrara) all’insegna della mobilità sostenibile e per segnalare disagi e rischi relativi alle piste ciclabili della zona. Benini in sella dunque domani, con partenza da via Bonali 68 alle ore 15.30. L'arrivo è previsto in piazza Saffi. Lunedì Benini incontrerà stampa, attivisti e cittadini all'aperitivo "no-slot" che si terrà alle ore 11 al Caffè delle Torri, in via delle Torri 11 sempre a Forlì.

“Se non azzardi vinci sempre!” è il motto con cui si apre l’incontro, durante il quale si parlerà dei provvedimenti adottati per regolamentare il gioco d’azzardo, per i quali il M5S si è battute e che ha sempre sostenuto. Benini illustrerà poi i punti del programma soprattutto riguardo le tematiche più sentite. Innanzi tutto la sanità, con l’abbattimento delle liste d’attesa, il decongestionamento dei Pronto Soccorso, lo stop alle privatizzazioni e alle esternalizzazioni dei servizi. Poi, non certo ultimo, l’ambiente, con la strategia per “affamare” gli inceneritori, fermare il consumo di suolo, sostenere l’agricoltura. E le imprese, con l’abbattimento dell’Irap per le startup innovative e l’aumento da 2 a 10 milioni del fondo per il microcredito.

Oggi, inoltre, alle 17 Benini sarà a Forlì al banchetto M5S in piazza Saffi dove è fissato un punto stampa con i giornalisti per parlare di strategia anti-inceneritori, gestione dei rifiuti, concentrazione di legionella nell’area. Benini sarà insieme ai deputati M5S Carlo De Girolamo, Ilaria Fontana, Alberto Zolezzi e Fabio Berardini.