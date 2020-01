Elezioni regionali, Zanetti e Spallaccia firmano i manifesti in difesa del diritto allo studio

Beatrice Spallaccia e Lodovico Zanetti, candidati per la lista Emilia-Romagna Coraggiosa, hanno firmato i manifesti in difesa del diritto allo studio proposti da UDU – Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Emilia-Romagna in vista delle elezioni regionali, impegnandosi "a riportare al centro del dibattito politico le politiche giovanili, quali il welfare studentesco, l’edilizia e la questione abitativa, l’assistenza sanitaria e le università sostenibili". Spallaccia e Zanetti hanno anche raccolto gli appelli di UDI – Unione Donne in Italia Forlì e pensaciprima.info, che richiedono "un aumento delle risorse ai centri antiviolenza sul territorio e il sostegno economico alle vittime, sostenendo anche la necessità di una maggiore diffusione e valorizzazione della cultura e del rispetto di genere".

Continuano intanto gli appuntamenti elettorali. Mercoledì, in via Valverde 15, alle 18,30, nei locali sopra il circolo Arci si parlerà di legalizzazione della cannabis. "Un tema importante, che la politica ha evitato di affrontare, nel nostro paese, nonostante indicazioni in tal senso venute, addirittura, dalla Dia, e che tutti gli studi medici, compreso quello di Lancet, definiscono meno pericolosa di sostanze psicotrope di libera vendita (o solo vietati a minori di 18), come tabacco o alcol".