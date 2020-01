Elezioni regionali, Zoffoli a Villafranca: al centro anche disseto idrogeologico e post allagamento

Dal dissesto idrogeologico al post allagamento, passando per lavoro, sanità e ambiente. Sarà un confronto a 360 gradi aperto alla cittadinanza, quello di mercoledì sera con il candidato al consiglio regionale del Pd forlivese Paolo Zoffoli a Villafranca. L’appuntamento è alle 20.30 alla Saletta del ristorante T’imballo (via Lughese 242). “E’ giunta la notizia dei contributi stanziati dalla Regione per il risarcimento dei danni per l’allagamento del mese di maggio - sottoline Zoffoli -. Un’ottima notizia che ancora una volta testimonia la grande attenzione della Regione Emilia-Romagna verso le popolazioni colpite dalle calamità naturali. Di particolare interesse anche il progetto per superare le criticità legate al dissesto idrogeologico, relativo al territorio di Villafranca, che dovrà essere completato con il benestare dei cittadini”.