Elezioni, voto assistito: ecco dove richiedere il certificato

Gli elettori fisicamente impediti, muniti di tessera elettorale con l’annotazione del diritto al voto assistito, possono accedere al voto assistito con la semplice esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità. Il Servizio Elettorale, al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap/non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, organizza un servizio di trasporto pubblico dentro il territorio comunale cui si potrà accedere previa prenotazione telefonica nei giorni che precedono l’orario di apertura dei seggi (tel. 0543.712864). Per l'emissione dei certificati di voto assistito gli operatori dell'Igiene Pubblica saranno presenti anche nelle giornate di sabato e domenica a Forlì, allo Sportello della Prevenzione del Dipartimento Sanità Pubblica della Ausl Via della Rocca 19, dalle 9 alle 12; a Meldola in via Ca' Baccagli 1 (istituto "Drudi"), dalle 11,30 - 12,15; a Galeata in via Castellucci 6/8, dalle 10 alle 10,45; a Forlimpopoli in via Duca D'Aosta 33 (alla Casa della salute), dalle 10 alle 10,45; a Dovadola in via Nazionale16, dalle 11,15 alle 12; a Civitella di Romagna in via XX Settembre n.6, dalle 11 alle 11,45; a Castrocaro Terme in via L. Maltoni 43, dalle 11,45 alle 12,30; a Bertinoro in via Cavour 9, dalle 9 alle 9,45; a Tredozio in via Repubblica 28 dalle 15 alle 15,30; a Santa Sofia in via Forese (all'ospedale), dalle 9 alle 9,45; a Rocca San Casciano in via S. Francesco 4, dalle 10 alle 10,45; a Premilcuore in via Valbura 1, dalle 9 alle 9,30; a Predappio in via Trieste 4, dalle 10,15 alle 11; a Portico – San Benedetto in Piazza Marconi n.3 (sede municipale di Portico), dalle 9 alle 9,30; e a Modigliana in Piazza Oberdan (alla Casa della salute), dalle 16 alle 16,45.