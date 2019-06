Elezioni, riduzione degli asili e burocrazia dei servizi: Zattini si confronta con donne e famiglie

Martedì alle ore 15,30, nella sede del comitato elettorale in piazza Saffi, il candidato sindaco Gian Luca Zattini si confronterà con donne e famiglie di Forlì "che - spiega Zattini stesso - stanno affrontando le problematiche determinate dalla riduzione degli asili, dalla burocrazia dei servizi e dall'accudimento degli anziani non autosufficienti; povertà e disagio fino a un decennio fa aumentavano con l'età, ora la tendenza si è invertita, gli anziani sono quelli che oggi sostengono i figli, i nipoti e le giovani coppie. I legami famigliari, in particolar modo le donne, sono da sempre in prima linea e troppo spesso hanno trovato nell'amministrazione pubblica più ostacoli che aiuti".