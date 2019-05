Elezioni, Rinieri: "Forlì deve ritornare ad avere la centralità del governo della sanità romagnola"

"Siamo alla vigilia di un momento storico per forlì: dopo 70 anni, un sindaco che non appartiene alle vecchie logiche di potere può davvero cambiare Forlì". Così Maria Teresa Rinieri, candidata al Consilgio comunale con la lista "Forlì Cambia" a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini. Rinieri ha ottenuto 260 preferenze: "Alla mia prima esperienza elettorale, mi sono resa conto di avere la fiducia di centinaia di forlivesi. Mi sono impegnata al massimo e mi sto impegnando tuttora per l’elezione a sindaco di Zattini".

Per Rinieri, "Forlì deve ritornare ad avere la centralità del governo della sanità romagnola e la presidenza della conferenza socio-sanitaria territoriale. Tantissimi professionisti sanitari, medici, infermieri, oss, ostetriche e tecnici lavorano da anni, anche a scapitodi grandi sacrifici personali, per mantenere l’eccellenza sanitaria forlivese,riconosciuta da tutta Italia. Nonostante questo, la politica locale ha consegnato il governo della sanità ad altre città, depotenziando le nostre strutture. Inoltre Forlì deve essere finalmente sede della Facoltà di medicina e chirurgia e questa battaglia è sostenuta tra i candidati forlivesi solo da Zattini".