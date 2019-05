Rocca San Casciano sceglie la continutà: Lotti nuovo sindaco. E Rosaria Tassinari supera i 200 voti a Forlì

Rocca San Casciano ha scelto la continuità, proseguendo il percorso iniziato da Rosaria Tassinari con Pier Luigi Lotti. Il neo primo cittadino, che si è presentato con la lista "Noi Rocchigiani", ha ottenuto 737 voti, pari al 62,51% delle preferenze, 295 in più di quelli di Maria Assunta Mini (Viviamo Rocca), pari al 37,49% sul totale. A Rocca si sono presentati alle urne in 1215. La lista vincitrice ha ottenuto sette seggi, mentre l'opposizione tre. "Grazie a chi ha creduto in noi, a chi ci ha supportato e sopportato - è il commento di "Noi Rocchigiani" -. Lavoreremo insieme ai cittadini, nei prossimi 5 anni, per il bene del nostro piccolo e amato paese".

Tassinari si è congedata da sindaco, candidandosi al consiglio comunale di Forlì per Forza Italia. L'esponente berlusconiana ha ottenuto 231 voti. "Ringrazio tutti coloro che dandomi fiducia hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale, consentendomi di essere fra i 26 candidati che hanno superato le 200 preferenze. Per me, che ho amministrato per 10 anni Rocca San Casciano, a distanza da Forli, raggiungere un tale livello di consenso è davvero straordinario. Pra avanti tutta con il ballottaggio, con la concreta possibilità di vittoria".