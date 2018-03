Elezioni, Rondoni: "Bisogna andare a votare per il bene comune"

Alessandro Rondoni, già candidato sindaco a Forlì, ha dialogato con i cittadini sulle elezioni politiche di domenica durante un incontro-aperitivo presso il Caffè Porta San Pietro. L’iniziativa “Il volto autentico della politica: un servizio al bene comune. In questo tempo di confusione e indecisioni… parliamo di elezioni” è stata promossa venerdì da Rondo Point e “ForzARomagna”, ed erano presenti anche alcuni rappresentanti politici e di quartiere ed ex consiglieri comunali. "Bisogna andare a votare per il bene comune - ha sottolineato Rondoni - usando la testa e non la pancia".