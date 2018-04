Elezioni Rsu, la Cisl Fp Romagna primo sindacato in molti enti

“Siamo soddisfatti di essere il primo sindacato preferito dai lavoratori nei comuni di Bertinoro, Galeata, Premilcuore e dell’Unione della Romagna Forlivese”. È quanto afferma Martina Castagnoli, segretaria della Cisl Fp Romagna responsabile Cisl FP per gli enti locali e centrali del forlivese al termine dello spoglio dei voti delle elezioni delle Rsu negli enti locali “così come nel comune di Forlimpopoli, dove siamo passati da 3 a 20 voti conquistando il primato e la metà dei seggi disponibili”.

“Complessivamente, nelle elezioni di tutti gli enti locali del forlivese, abbiamo confermato la presenza da tempo radicata della Cisl in questi Enti - continua la sindacalista - e il buon risultato complessivo ci consente di aumentare il numero delle nostre Rsu elette rispetto alla precedente tornata del 2015. Infine anche alla Camera di Commercio della Romagna, frutto della fusione tra Forlì e Rimini, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato con 56 voti e quasi il 49% dei consensi. Un risultato non scontato in una realtà nuova e in via di riorganizzazione”

“Buoni anche i risultati nel comparto delle funzioni centrali che raggruppa Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti Pubblici non Economici - continua Castagnoli - In particolare da sottolineare i primati all’Aci dove abbiamo ottenuto il 100% dei consensi e l’INPS, dove nelle due sedi di Rsu, Forlì e Cesena, i lavoratori e le lavoratrici ci hanno premiato rispettivamente con il 37% ed il 51% dei consensi.”

Infine il capitolo sanità. “In una realtà complessa e difficile come l’Ausl della Romagna – afferma Ruben Sosa, responsabile del settore per il forlivese – anche se i dati in nostro possesso non sono ancora ufficiali, posso dire che nell’ex Azienda di Forlì la Cisl ha confermato il risultato della precedente tornata elettorale e sicuramente i lavoratori e le lavoratrici del nostro territorio avranno i loro rappresentanti all’interno della RSU aziendale”.