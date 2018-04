Elezioni Rsu nel settore del pubblico impiego: al Cgil si conferma primo sindacato

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie in tutti i posti di lavoro pubblici. Nel territorio forlivese il voto ha interessato più di 4500 aventi diritto impiegati presso i comparti Autonomie Locali, Azienda Sanitaria, Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali e Ministeri. Si è registrata e confermata un'alta affluenza al voto pari a circa l’80%. Per la Cgil si tratta di "un dato fondamentale che esalta il valore della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, contrastando il clima di sfiducia a proposito di rappresentanza e partecipazione che ha segnato e continua a segnare questo Paese. Il risultato assume un valore determinante se collocato nel contesto di destrutturazione sociale e istituzionale e considerata la crisi di partecipazione, chiaramente emersa dal risultato delle recenti elezioni politiche di marzo 2018".

"Anche in questa tornata elettorale i lavoratori hanno rivendicato i propri spazi di partecipazione e i propri diritti, riconfermando ancora una volta il ruolo fondamentale della Cgil nel veicolare i bisogni ed elaborare le prospettive necessarie per riemergere dalla crisi investendo sul lavoro pubblico e su tutti coloro che garantiscono servizi pubblici - viene aggiunto -. La Fp Cgil a livello del territori Forlivese, nonostante il proliferare di molte sigle autonome e corporative, soprattutto in sanità, ha confermato di essere il primo sindacato, arrivando al 49% di rappresentanza complessiva negli Enti Locali e nelle Funzioni Centrali al 38%. Alcuni punti d’eccellenza: Comune Forlì 71,66%, Procura della Repubblica 85%, Questura 50%, Comune Portico e S. B. 100%, Comune Dovadola 100%, Asp di Santa Sofia 100%, Comune di Santa Sofia 80%, Ordine dei Medici 100%, Ente Regione territorio forlivese 81,03%, Arpae del forlivese 49,7%". Nel Comune di Forlì su 15 seggi attribuibili ben 11 sono stati assegnati alla Fp Cgil, all'Asp del forlivese e Comune di Meldola-Istituzione Drudi si passa, in entrambi gli enti, da 1 seggio a 2 seggi assegnati. In Procura della Repubblica 3 seggi su 3; all'Agenzia delle Dogane 2 seggi su 3; al carcere due seggi su tre; all'Archivio di Stato 2 seggi su 3; e al Comune di Modigliana 2 seggi su 3.

Nella Provincia quattro seggi su 7 seggi sono stati assegnati alla Fp Cgil. Il sindacato si conferma al primo posto anche nell'Ausl Unica Romagna. "Il risultato conquistato dalla Fp Cgil ci spinge a proseguire e migliorare il lavoro di questi anni insieme alle 80 neo elette Rsu a fronte dei 124 candidati presentati in ben 42 liste Rsu complessive - evidenziano dalla Cgil -. Forti del mandato ricevuto attraverso gli ottimi risultati di voto continueremo nella difesa dei diritti dei lavoratori come facciamo da sempre, continuando a lottare perché i diritti vengano estesi anche a coloro che oggi non li hanno o rischiano di perderli. L'esito del voto nella Pubblica Amministrazione evidenzia ancora una volta come il Sindacato Confederale, e in maniera particolare la Funzione Pubblica Cgil, sia percepito come un soggetto che risolve i problemi e di cui fidarsi, e non certo come la politica cioè un problema".

Il commento della Uil

Commentano dalla Uil: "La UilFpl ha ottenuto un netto risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. In Ausl Romagna nel territorio di Forlì Cgil e Cisl chiudono queste elezioni con il segno meno, crescono i sindacati Autonomi del 3% mentre la Uil, non solo risulta l’unico sindacato confederale a chiudere questa tornata con il segno positivo ma registra pure il miglior aumento percentuale portando a casa un bel +4 %.Per quanto riguarda gli enti locali, tra i dati più significativi la Uil conferma la percentuale precedente nel Comune di Forlì. La Uil cresce del 3,6% in Comune a Santa Sofia, del 19,4% in Comune a Bertinoro e del 12,3% in Provincia. La Uil si conferma primo sindacato nel Comune di Meldola, elegge due nuove RSU una presso il Comune di Predappio ed una in Acer".