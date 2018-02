Elezioni, Sandro Gozi incontra gli elettori a Civitella di Romagna

Visita nell’Alto Bidente per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, in corsa alla Camera nel collegio plurinominale della Romagna. Mercoledì alle ore 20 è prevista un’iniziativa pubblica presso il ristorante Il Posto delle Briciole di Civitella di Romagna, dove l’onorevole Gozi incontrerà gli elettori per una pizza in compagnia.