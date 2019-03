Elezioni a Santa Sofia, Valbonesi inaugura il comitato elettorale: "Tanti progetti da portare avanti"

Al via la campagna elettorale di Daniele Valbonesi, candidato al bis da sindaco di Santa Sofia con la lista "Consenso Comune". Sabato pomeriggio è stata inaugurata la sede del comitato elettorale nel cuore del centro storico, in via Nicolò Gentili 1, in quello che in paese è meglio conosciuto come "Borgo". Tra i presenti anche il parlamentare Marco Di Maio e il segretario territoriale del Pd, Valentina Ancarani. "Ci ripresentiamo perchè pensiamo di aver fatto un buon lavoro - ha esordito Valbonesi -, ma è giusto che sia giudicato dai cittadini. Abbiamo tanti progetti che vogliamo portare avanti. Inoltre abbiamo ancora energia, entusiasmo e più competenza rispetto a cinque anni fa".

Nella sede inaugurata "ci si ascolta e ci si confronta - ha proseguito il candidato sindaco -. Quindi si analizzerà quanto raccolto al fine di trovare insieme le soluzioni da mettere in campo". Valbonesi si è poi addentrato su quella che sarà la campagna elettorale: "Non è il 2014, il vento nazionale è cambiato e non sarà facile. E' probabile che i nostri avversari utilizzeranno mezzi che non condividiamo, ma che dovremo contrastare. Siamo una lista civica di centrosinistra e non lo nascondiamo. Sarà importante il lavoro e l'impegno di tutti. Già dalla prossima settimana inizieranno degli incontri, lunedì con i commercianti e gli artigiani, martedì con le associazioni e giovedì con le imprese. Deve essere il luogo dove condividere le cose".

Il comitato elettorale si trova in pieno centro. Valbonesi ha spiegato che si tratta "di una scelta simbolica. Il centro ha difficoltà e vogliamo dare un segnale. Il Borgo deve tornare a vivere e riconquistare quello che era nel suo passato. Dobbiamo mettere al centro la forte identità di Santa Sofia, che in questi anni è cresciuta, ma sempre con una mentalità non provinciale, ma aperta all'interno di un territorio con responsabilità". Nelle prossime settimane si conosceranno liste e programma.