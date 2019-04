Elezioni a Santa Sofia, i prossimi incontri di "conSenso Comune"

Proseguono le iniziative organizzate dalla lista “conSenso Comune”, a sostegno del candidato sindaco Daniele Valbonesi. Il prossimo appuntamento in programma è la cena di autofinanziamento, venerdì alle 20 al ristorante “La Nocina”. "Un momento informale - dice Valbonesi - per incontrare i nostri amici e i nostri sostenitori, sempre all'insegna del dialogo e della condivisione". Per motivo organizzativi, è necessaria la prenotazione al numero 338.5019907. Lunedì, alle 20.30 nella sede del comitato in via Gentili 1, proseguono gli incontri con la popolazione per raccogliere idee, proposte e sogni per il futuro. "Dopo una serie di incontri mirati, durante i quali ci siamo confrontati sia con gli abitanti delle frazioni, sia con le associazioni, le aziende, i commercianti, un nuovo appuntamento per incontrare i cittadini di Santa Sofia e raccogliere spunti da cui partire per costruire insieme il nostro futuro", conclude Valbonesi.